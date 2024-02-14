СК РФ взял на контроль расследование избиение девочки в Самаре

Соответствующий доклад представит в центральный аппарат исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Алексей Колбасин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.



«В медиапространстве опубликована информация и видеозапись о том, что в одном из магазинов города Самары мужчина наносит удары по голове ребенку», — говорится в сообщении.



Региональное следствие провело проверку и возбудило уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Также проверку инициировала прокуратура.



Георгий Портнов.