Соответствующий доклад представит в центральный аппарат исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Алексей Колбасин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
«В медиапространстве опубликована информация и видеозапись о том, что в одном из магазинов города Самары мужчина наносит удары по голове ребенку», — говорится в сообщении.
Региональное следствие провело проверку и возбудило уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Также проверку инициировала прокуратура.
Георгий Портнов.
СК РФ взял на контроль расследование избиение девочки в Самаре
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела об избиении ребенка в Самаре.
Соответствующий доклад представит в центральный аппарат исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Алексей Колбасин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.