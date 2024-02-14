В Красноярске полицейские забрали паспорт у иностранца-насильника и выгоняют его из страны (видео)

Как рассказали в ведомстве, в мае 2013 года уроженец Таджикистана приобрел российское гражданство в соответствии с действующим на тот момент Федеральным законом. А в 2015 году совершил особо тяжкое преступление (статья 131 УК РФ), за что Ширинским районным судом республики Хакасия был приговорен к 8,5 годам лишения свободы.