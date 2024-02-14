В Екатеринбурге ночью на улице нашли молодого человека в крови

Об этом сообщает подписчица паблика во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».
По ее словам, молодого человека нашли ночью. Он был в сознании, рядом была кровь. Говорил невнятно. На нем была куртка охранника.
Очевидцы вызвали скорую помощь. Молодого человека госпитализировали.
В пресс-группу УМВД по Екатеринбургу сообщили, что информация поступила в отдел полиции № 4. Установлено, что в отношении мужчины не было совершено противоправных действий. Его передали медицинским работникам.
«МК-Урал» ранее писал, что Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал двух подростков виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, группой лиц по предварительному сговору). Инцидент произошел 6 июня 2023 года.
Подростки — юноша и девушка 2006 года рождения — насмерть забили мужчину 1978 года рождения. Преступление произошло на остановке «Библиотека» на Уралмаше.