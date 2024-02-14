Дело двух подростков, пытавшихся убить сверстника под Новосибирском, дошло до суда

В Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на убийство подростка летом 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратры региона.
По данным следствия, ночью 29 июня двое школьников 15 и 16 лет назначили встречу сверстнику на берегу Ини, а затем в ходе конфликта распылили ему в лицо перцовый баллончик и жестоко избили. После этого нападашвие взяли камень и нож и нанесли потерпевшему множественные удары в жизненно важные органы.
После этого, посчитав, что причинили достаточные повреждения, от которых неизбежно наступит смерть подростка, они скрылись с места преступления, захватив с собой мобильный телефон потерпевшего.
В результате, нападавщим предъявлено обвинение по статьям «Покушение на убийство» и «Грабёж».
«Уголовное дело направлено в Новосибирский районный суд для рассмотрения по существу», — уточнили в прокуратуре.
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