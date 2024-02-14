Дело двух подростков, пытавшихся убить сверстника под Новосибирском, дошло до суда

По данным следствия, ночью 29 июня двое школьников 15 и 16 лет назначили встречу сверстнику на берегу Ини, а затем в ходе конфликта распылили ему в лицо перцовый баллончик и жестоко избили. После этого нападашвие взяли камень и нож и нанесли потерпевшему множественные удары в жизненно важные органы.