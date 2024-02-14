В Новосибирской области произошло землетрясение в 2,5 балла.
Подземные толчки были зафиксированы в районе Мошково. Как сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН, причиной подземных толчков мог стать карьерный взрыв.
— 13 февраля около 10:00 мы зафиксировали толчки амплитудой в 2,5 балла. Причиной стал карьерный взрыв при промышленных работах возле поселка Горный, — пояснил директор филиала Единой геофизической службы РАН Алексей Еманов.
Также он подчеркнул, что землетрясение, о котором шла речь в публикациях СМИ, ни что иное, как последствия карьерного взрыва.
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Максим ЩЕГОЛЬКОВ.