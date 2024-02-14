В Новосибирской области произошло землетрясение в 2,5 балла.

Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске в марте прогнозируют перепад температур в 40 градусов. В Новосибирске выставили на продажу квартиру за 135 миллионов рублей. Гороскоп на среду 14 февраля для всех знаков Зодиака.