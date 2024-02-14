Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Новосибирской области произошло землетрясение в 2,5 балла

Землетрясение в 2,5 балла произошло в Новосибирской области. Подземные толчки специалисты зафиксировали в районе Мошково.
Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области произошло землетрясение в 2,5 балла.

Подземные толчки были зафиксированы в районе Мошково. Как сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН, причиной подземных толчков мог стать карьерный взрыв.

— 13 февраля около 10:00 мы зафиксировали толчки амплитудой в 2,5 балла. Причиной стал карьерный взрыв при промышленных работах возле поселка Горный, — пояснил директор филиала Единой геофизической службы РАН Алексей Еманов.

Также он подчеркнул, что землетрясение, о котором шла речь в публикациях СМИ, ни что иное, как последствия карьерного взрыва.

Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске в марте прогнозируют перепад температур в 40 градусов. В Новосибирске выставили на продажу квартиру за 135 миллионов рублей. Гороскоп на среду 14 февраля для всех знаков Зодиака.

Максим ЩЕГОЛЬКОВ.