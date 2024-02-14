В Анапе сгоревшая на улице Объездной многоэтажка была самостроем

В Анапе в ночь с 13 на 14 февраля произошел пожар в многоэтажке на улице Объездной. Огонь охватил мансардный этаж и распространился на площади 1000 квадратных метров. Из здания было эвакуировано порядка полутысячи человек, части из них потребовалось размещение в ПВР, остальные уехали к родственникам и друзьям. Пламя было полностью потушено лишь к утру среды. Подробнее об этом ранее писала «НК».
Выяснилось, что сгоревший дом был возведен незаконно. Застройщик получил землю под жилищное строительство, однако разрешения на данные работы ему не выдавалось.
Тем не менее это не помешало предпринимателю возвести 10-этажное здание с мансардой и подвальными этажами, а также помещениями коммерческого назначения. При этом проектную документацию застройщику власти курорта не утверждали.
«В 2011 году мэрия обращалась в суд с иском о сносе объекта, но исковое заявление было оставлено без рассмотрения по причине неявки сторон. В этом же году суд признал право собственности на жилые помещения в многоквартирном доме. Объект вводился поквартирно», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В период с 2012 по 2014 годы суд удовлетворил требования прокурора о приведении здания в соответствие с утвержденными нормативами. Однако это не было воплощено в жизнь.
Вопросы к пожарной безопасности объекта у городских властей уже возникали в 2019 году. Однако суд отказал мэрии, обратившейся в инстанцию с иском к застройщику и управляющей компании.
Суммарно в результате вчерашнего пожара пострадало 32 квартиры.