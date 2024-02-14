В свердловской шахте нашли погибшего рабочего

Как сообщила ЕАН старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, 13 февраля 2024 года в 07:12 машинист скреперной лебедки подземного комплексного участка № 3 шахты «Южная», осуществлявший скреперную доставку горной массы и погрузку в вагоны на горизонте −160 м, не поднялся наверх. Смена шахтера продолжалась с 00:00 до 07:12. Работодатель организовал поиски пропавшего работника, которые завершились обнаружением его тела.