В свердловской шахте нашли погибшего рабочего

Как сообщила ЕАН старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, 13 февраля 2024 года в 07:12 машинист скреперной лебедки подземного комплексного участка № 3 шахты «Южная», осуществлявший скреперную доставку горной массы и погрузку в вагоны на горизонте −160 м, не поднялся наверх. Смена шахтера продолжалась с 00:00 до 07:12. Работодатель организовал поиски пропавшего работника, которые завершились обнаружением его тела.
Проведение доследственной проверки по факту гибели работника шахты прокуратура взяла на контроль.
Ранее ЕАН писал, что на шахте «Южная» ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» произошел пожар. Возгорание случилось на отметке −240 м. Прибывшие на место силы военизированного горноспасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание на площади 10 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.