В Самаре 10 ТСЖ и УК с долгами за воду попали в «черный» список

«РКС-Самара» опубликовал обновленный «черный» список товариществ собственников жилья и управляющих компаний-должников. Речь идет о компаниях, которые по документам занимаются обслуживанием многоквартирных домов, а на самом деле копят долги за коммунальные услуги.
— В конце января 2024-го в «черном» списке с долгом выше 300 тысяч рублей значатся 10 организаций, общий долг которых превысил 53 миллиона рублей за холодную воду и водоотведение. Сколько других платежей от жильцов прошло мимо кассы, остается догадываться, — рассказали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.
Отмечается, что компании, которые доведут дело до суда, лишатся всех лицензий и не смогут работать в Самаре ни с одним домом. У предприятия есть и «белый» список организаций, у которых полностью оплачены счета. Всего в перечне 428 благонадежных компаний.