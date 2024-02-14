В Самаре 10 ТСЖ и УК с долгами за воду попали в «черный» список

Отмечается, что компании, которые доведут дело до суда, лишатся всех лицензий и не смогут работать в Самаре ни с одним домом. У предприятия есть и «белый» список организаций, у которых полностью оплачены счета. Всего в перечне 428 благонадежных компаний.