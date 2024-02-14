Волгоградцев предупреждают об опасной минералке, убившей мужчину из Владикавказа

Роспотребнадзор предупредил жителей Волгоградской области о минеральной воде «Джемрук», от которой умер мужчина из Владикавказа. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в России с 13 февраля приостановили реализацию некоторых партий товара. Речь о воде, расфасованной в стеклянную тару (0,5 л), ввезенных с 28 декабря 2023 года по 12 февраля текущего года.
— Определено местонахождение продукции и блокируется возможность ее дальнейшей реализации в розницу. В личные кабинеты компаний, на балансе которых числится данная продукция, направлены дополнительные уведомления, — уточнили в ведомстве.
Волгоградским покупателям советуют внимательно изучать товар перед покупкой. Добавим, что в некоторых гипермаркетах города минеральная вода объемом 1 литр в пластиковой таре имеется в продаже.