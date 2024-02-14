Женщина получила ранения в ходе отражения атаки на Белгородскую область

Глава региона напомнил, что ночью в Белгороде и районе, а также в Валуйском округе объявлялась ракетная опасность. «Сработала наша система ПВО. К сожалению, одна женщина в Валуйском округе получила ранение», — написал Гладков. Пострадавшую госпитализировали.