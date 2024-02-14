Минчанин до смерти избил сожительницу и запретил вызвать ей скорую помощь

В тот вечер компания распивала спиртные напитки в квартире на ул. Я. Лучины. Хозяин стал конфликтовать с сожительницей: они вместе порядка 13 лет. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство: мужчина начал избивать благоверную. Та просила его успокоиться, но он продолжал наносить удары руками и ногами.
Спустя какое-то время потерпевшая пошла в ванную, где потеряла сознание. Ее приятельница помогла дебоширу уложить окровавленную женщину в постель и предложила вызвать скорую, но тот не позволил.
Утром минчанке лучше не стало, но обратиться за помощью к медикам сожитель не разрешил. От полученных увечий женщина скончалась.
Согласно заключению экспертов, ей было нанесено не менее 25 ударов по различным частям тела.
— Обвиняемый ранее 11 раз привлекался к уголовной ответственности, имеет не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость, — прокомментировал заместитель прокурора Ленинского района Александр Мазаник. — Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 147 УК Республики Беларусь (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, опасного для жизни, совершенное способом, носящим характер истязания, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), санкция которой — лишение свободы на срок от 5 до 15 лет. Вину гражданин полностью признал, в содеянном раскаялся.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.