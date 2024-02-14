Минчанин до смерти избил сожительницу и запретил вызвать ей скорую помощь

— Обвиняемый ранее 11 раз привлекался к уголовной ответственности, имеет не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость, — прокомментировал заместитель прокурора Ленинского района Александр Мазаник. — Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 147 УК Республики Беларусь (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, опасного для жизни, совершенное способом, носящим характер истязания, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), санкция которой — лишение свободы на срок от 5 до 15 лет. Вину гражданин полностью признал, в содеянном раскаялся.