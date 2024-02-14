Во Владивостоке льдину с группой школьников уносит от берега

ВЛАДИВОСТОК, 14 фев — РИА Новости. Группа школьников на льдине оказалась отрезанной от берега во Владивостоке, к ним направлены спасатели, сообщили журналистам в мэрии.
В соцсетях появилось видео, на котором пятеро подростков находятся на льду в акватории у набережной Владивостока. Вокруг них — движущиеся льдины и открытая вода.
«Поступило сообщение о нахождении группы школьников на льдине в акватории Спортивной гавани. Направлена Владивостокская городская поисково-спасательная служба», — сказали в мэрии.
По данным Примгидромета, значительное повышение температуры воздуха, до +5, и умеренные ветры южного направления частично разрушили припайный лёд в Уссурийском заливе. Плавучий лёд дрейфует в открытую часть залива Петра Великого.