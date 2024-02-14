В Бухарской области журналиста ранили ножом в живот

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, 6 февраля в кафе в Шафирканском районе Бухарской области корреспондент Taftish.uz получил ножевое ранение из-за давнего конфликта со своим знакомым. Нападавший нанес один удар кухонным ножом в живот журналиста.
Прокуратура района возбудила в отношении подозреваемого уголовное дело по части 1 статьи 97 через статью 25 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство). 7 февраля к нему была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пострадавший находится на лечении в больнице. Ведутся доследственные действия.