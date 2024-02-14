Двоих комсомольчан надули интернет-мошенники

Оперативному дежурному комсомольского отдела полиции № 4 УМВД России поступил звонок от местного 42-летнего жителя. Мужчина рассказал душещипательную историю о том, как при покупке двигателя автомобиля нарвался на интернет-мошенников. После общения с продавцом и успешного заключения сделки, пострадавший перевел на счет аферистов 75 тысяч рублей. Но внезапно недобросовестный продавец перестал выходить на связь и удалил историю переписки. Комсомольчанину ничего не оставалось, как написать заявление в полицию.

Подобная история происходит не впервые в истории города. Ранее 41-летний житель уже обращался со схожим заявлением в тот же отдел полиции. По его словам, он собирался приобрести запчасти для силовой установки своего авто, однако мошенники действовали по аналогичной схеме: после заключения сделки и перевода денег пострадавшим, скрылись с радаров и заблокировали телефон. Тогда заявитель успел отправить негодяям лишь предоплату и лишился 5 тысяч рублей.