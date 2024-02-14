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Двоих комсомольчан надули интернет-мошенники

Улов аферистов составил 80 тысяч рублей.
Источник: Freepik

Интернет-мошенники обманули двух комсомольчан на общую сумму 80 тысяч рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровском украю.

Оперативному дежурному комсомольского отдела полиции № 4 УМВД России поступил звонок от местного 42-летнего жителя. Мужчина рассказал душещипательную историю о том, как при покупке двигателя автомобиля нарвался на интернет-мошенников. После общения с продавцом и успешного заключения сделки, пострадавший перевел на счет аферистов 75 тысяч рублей. Но внезапно недобросовестный продавец перестал выходить на связь и удалил историю переписки. Комсомольчанину ничего не оставалось, как написать заявление в полицию.

Подобная история происходит не впервые в истории города. Ранее 41-летний житель уже обращался со схожим заявлением в тот же отдел полиции. По его словам, он собирался приобрести запчасти для силовой установки своего авто, однако мошенники действовали по аналогичной схеме: после заключения сделки и перевода денег пострадавшим, скрылись с радаров и заблокировали телефон. Тогда заявитель успел отправить негодяям лишь предоплату и лишился 5 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники полиции ищут виновников. Возбуждены уголовные дела по ст. 159, ч.2. «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвинение по статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Полиция напоминает гражданам быть бдительными при совершении онлайн-покупок: читать отзывы о продавцах и не перечислять предоплату до получения товара. Если все же беда не обошла вас стороной и вы стали жертвами интернет-мошенников, незамедлительно звоните в 02!