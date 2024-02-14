Двоих комсомольчан надули интернет-мошенники

Интернет-мошенники обманули двух комсомольчан на общую сумму 80 тысяч рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровском украю.
Оперативному дежурному комсомольского отдела полиции № 4 УМВД России поступил звонок от местного 42-летнего жителя. Мужчина рассказал душещипательную историю о том, как при покупке двигателя автомобиля нарвался на интернет-мошенников. После общения с продавцом и успешного заключения сделки, пострадавший перевел на счет аферистов 75 тысяч рублей. Но внезапно недобросовестный продавец перестал выходить на связь и удалил историю переписки. Комсомольчанину ничего не оставалось, как написать заявление в полицию.
Сейчас сотрудники полиции ищут виновников. Возбуждены уголовные дела по ст. 159, ч.2. «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвинение по статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Полиция напоминает гражданам быть бдительными при совершении онлайн-покупок: читать отзывы о продавцах и не перечислять предоплату до получения товара. Если все же беда не обошла вас стороной и вы стали жертвами интернет-мошенников, незамедлительно звоните в 02!