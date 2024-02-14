В Воронеже зафиксировали пик кибермошенничеств

Шокируют не только количество ежедневных сообщений от обманутых горожан, но и потерянные ими суммы. Пиком стал день, когда мошенники похитили у воронежцев 30 миллионов, в том числе 16,5 миллионов потеряла только одна пенсионерка. Это были ее личные накопления и деньги от проданной под диктовку преступников недвижимости.