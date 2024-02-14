В Воронеже зафиксировали пик кибермошенничеств

Воронежские полицейские отмечают резкий рост количества дистанционных мошенничеств. По итогам 2023 года рост составил 24,5% (всего за год 9700 преступлений) в сравнении с 2022 годом. Причиненный воронежцам ущерб превысил 1,5 миллиарда рублей.
Шокируют не только количество ежедневных сообщений от обманутых горожан, но и потерянные ими суммы. Пиком стал день, когда мошенники похитили у воронежцев 30 миллионов, в том числе 16,5 миллионов потеряла только одна пенсионерка. Это были ее личные накопления и деньги от проданной под диктовку преступников недвижимости.
Обманывать горожан мошенникам помогают все новые схемы и версии. Многие из них поражают мастерством режиссуры. Подробно «Комсомолка» расскажет о них в ближайших публикациях.
В период с 5 января по 15 февраля в городе проходит профилактическая акция «Стоп мошенники!». Благодаря широкой информационной кампании, удалось сократить количество ежедневных обращений до 4−5.
Если вам позвонил незнакомый человек, который представляется сотрудником полиции, банка, следователем
В случае обмана, как можно быстрее сообщите в полицию по телефонам «02» или «102».