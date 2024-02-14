Свердловскую учительницу подозревают в нанесении ран ребенку циркулем

Как сообщила старший помощник прокурора по работе со СМИ Свердловской области Марина Канатова, по предварительным данным, учительница 1959 года рождения нанесла более 6 ударов иглой циркуля в область ладони ученику. В больнице ребенку поставили диагноз — множественные колотые раны правой кисти.
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства директору школы № 19.
Старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что по данному факту следственным отделом по городу Асбест организовано проведение процессуальной проверки.
«МК-Урал» ранее писал, что следственный комитет начал устанавливать обстоятельства инцидента, который произошел в школе Ирбита между педагогом и учеником. По предварительной информации, школьнику были причинены травмы.
Следователи будут устанавливать обстоятельства происшествия, дадут объективную правовую оценку. Экспертное исследование установит повреждения у ребенка и определит степень их тяжести.