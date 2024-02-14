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Свердловскую учительницу подозревают в нанесении ран ребенку циркулем

Правоохранительные органы начали проверку из-за получений травм учеником школы № 19 Малышевского городского округа 2014 года рождения.

Как сообщила старший помощник прокурора по работе со СМИ Свердловской области Марина Канатова, по предварительным данным, учительница 1959 года рождения нанесла более 6 ударов иглой циркуля в область ладони ученику. В больнице ребенку поставили диагноз — множественные колотые раны правой кисти.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства директору школы № 19.

Старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что по данному факту следственным отделом по городу Асбест организовано проведение процессуальной проверки.

«МК-Урал» ранее писал, что следственный комитет начал устанавливать обстоятельства инцидента, который произошел в школе Ирбита между педагогом и учеником. По предварительной информации, школьнику были причинены травмы.

Следователи будут устанавливать обстоятельства происшествия, дадут объективную правовую оценку. Экспертное исследование установит повреждения у ребенка и определит степень их тяжести.