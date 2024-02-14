Свердловскую учительницу подозревают в нанесении ран ребенку циркулем

Как сообщила старший помощник прокурора по работе со СМИ Свердловской области Марина Канатова, по предварительным данным, учительница 1959 года рождения нанесла более 6 ударов иглой циркуля в область ладони ученику. В больнице ребенку поставили диагноз — множественные колотые раны правой кисти.