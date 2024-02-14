Разыскиваемую в странах СНГ женщину задержали в Астане

Также правоохранители экстрадировали из Швеции в Казахстан подозреваемого в покушении на мошенничество. Сообщается, что в августе 2019 года в Алматы группа лиц, представляясь сотрудниками органов национальной безопасности, под предлогом проводимой проверки бизнеса и привлечения к уголовной ответственности потерпевшего, пыталась похитить его денежные средства в размере 30 000 долларов США.