Мебельные щиты придавили насмерть рабочего на складе в Петербурге

Трагедия произошла во время рабочего процесса на складе на севере Петербурга. Утром 13 февраля один из сотрудников расставлял деревянные паллеты с мебельной фурнитурой, как вдруг на него свалились мебельные щиты. Полученные травмы оказались серьезными, рабочего спасти не удалось. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».