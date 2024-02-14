Мебельные щиты придавили насмерть рабочего на складе в Петербурге

Трагедия произошла во время рабочего процесса на складе на севере Петербурга. Утром 13 февраля один из сотрудников расставлял деревянные паллеты с мебельной фурнитурой, как вдруг на него свалились мебельные щиты. Полученные травмы оказались серьезными, рабочего спасти не удалось. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Все произошло около 8:40 13 февраля на территории складского помещения мебельной фирмы во 2-м Верхнем переулке. В результате случившегося погиб 20-летний разнорабочий компании, житель Васильевского острова. Парень не был официально трудоустроен, — уточнил источник.
На место вызвали полицейских. Они изъяли видеонаблюдение. Материалы передали в следственные органы. Теперь они проводят проверку. Обстоятельства случившегося, а также причины и условия, которые привели к трагедии, сейчас выясняются.