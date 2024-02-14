Избивших участника СВО в Приморье арестовали

В приморском Уссурийске сегодня, 14 февраля, суд отправил в СИЗО четверых подростков, которых подозревают в нападении на ветерана СВО. Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей, учитывая тяжесть преступления и личности обвиняемых Кроме того, того следствие полагает, что, находясь на свободе, несовершеннолетние могут скрыться от уголовного преследования и помешать следствию. Подробности — в материале vl.aif.ru.
На полтора месяца в СИЗО
По решению Уссурийского районного суда школьников отправили в следственный изолятор на 1 месяц и 15 суток. По окончанию этого срока его могут продлить ещё как минимум на два месяца.
Ходатайство об избрании меры пресечения заявил следователь Следственного комитета. Его поддержала прокуратура Уссурийска.
Сами подозреваемые в суде выглядели хоть и растерянно, но держались уверенно. Впрочем, они явно не ожидали, что их выходка будет иметь столь далеко зашедшие последствия.
Учеников 9 класса одной из средних школ Уссурийска задержали ещё 12 февраля. В конце января подростки ворвались в квартиру ветерана СВО Константина Т., якобы для того, чтобы вернуть некий долг. Они избили 32-летнего мужчину и перевернули всю квартиру, утроив в ней форменный обыск. Нанесённый ущерб оценили в 7 000 рублей.
Всё происходящее нападавшие снимали на камеру. Видео распространилось в социальных сетях. Правоохранительные органы отреагировали быстро — подростки были хорошо известны полицейским, все они стояли на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. Ранее уполномоченная по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова сообщала, что большинство задержанных воспитываются в неполных семьях.
Камера для несовершеннолетних
Подозреваемых на время следствия отправили в СИЗО Уссурийска. Здесь их поместят в камеры, где содержатся несовершеннолетние подозреваемые. Самому старшему из задержанных только недавно исполнилось 16 лет.
Уголовное дело расследует региональное управление Следственного комитета. Его возбудили по пунктам а, в и г части 2 статьи 161 УК РФ. Она предусматривает ответственность за грабёж, совершённый по предварительному сговору, и сопряжённый с незаконным проникновением в жилище и применение насилия.
Дело передали из полиции в Следственный комитет, учитывая его большой общественный резонанс. Подросткам грозит до семи лет лишения свободы. При определении наказания учтут роли, которые играли в преступлении нападавшие.
В прокуратуре утверждают, что помочь установить основные детали инцидента следствию помогла именно видеозапись, которую сделали сами нападавшие. На ней чётко видно, что произошло и кто из нападавших что делал.
Следствие отмечает, что преступление стало возможным благодаря ненадлежащей работе органов, которые призваны заниматься профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних. Приморская общественность уверена в том, что в ответе за произошедшее также родители подростков и школа.
Противостоять пропаганде
Ветераны СВО из Уссурийска заявили, что намерены провести встречу с одноклассниками подозреваемых в нападении на участника спецоперации. Выяснилось, что многие из них не знают о героизме земляков, которые защищают Родину.
Как рассказал заместитель председателя думы Уссурийского городского округа, главный тренер Федерации по кикбоксингу Приморского края Андрей Подоплелов, он постоянно общается с участниками операции, и сегодня попросил их отправиться в школу № 31 для серьёзного разговора.
«Директор образовательного учреждения дал согласие — для всего коллектива наступило нелёгкое время. Бойцы навестят школьников 9-го класса, где учились обвиняемые в преступлении. К сожалению, старшеклассники мало знают об истории СВО, ею целях и задачах. О тех людях, кто ведёт борьбу с нацизмом. О том, какое это испытание для каждого человека. Наши воины создают будущее страны, и никто не имеет право опускаться до пренебрежения», — отметил Подоплелов.
«Но здесь же выросли достойные молодые люди. Огромным уважением пользуется троекратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Захаров. Он, а также один из моих воспитанников, спортсмен, ветеран СВО посещали ранее свою родную школу, где все их знают и любят. Эти встречи всегда оставляли неизгладимое впечатление, трепет», — добавил заместитель председателя думы Уссурийского городского округа.
Представители общественных и ветеранских организаций Приморья также говорят о том, что такие встречи надо проводить в других населённых пунктах. Они мотивируют это необходимостью противостоять хорошо поставленной пропагандистской работе западных спецслужб.