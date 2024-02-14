Избивших участника СВО в Приморье арестовали

«Директор образовательного учреждения дал согласие — для всего коллектива наступило нелёгкое время. Бойцы навестят школьников 9-го класса, где учились обвиняемые в преступлении. К сожалению, старшеклассники мало знают об истории СВО, ею целях и задачах. О тех людях, кто ведёт борьбу с нацизмом. О том, какое это испытание для каждого человека. Наши воины создают будущее страны, и никто не имеет право опускаться до пренебрежения», — отметил Подоплелов.