Прощание с погибшим в СВО Александром Вдовиным прошло в Нижнем Новгороде

«Саша Вдовин, позывной Медведь, в отряде с 2019 года — сколько с тобой дорог пройдено и в лесной чаще, и в переулках города… Любую задачу по поиску пропавшего человека можно было отдать Медведю с полной уверенностью, что она будет выполнена четко, без пропусков, максимально эффективно. Мы навсегда запомним тебя таким — отзывчивым к чужой беде, готовым помочь и поддержать — словом и делом», — подписали пост коллеги-волонтеры.