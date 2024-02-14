Прощание с погибшим в СВО Александром Вдовиным прошло в Нижнем Новгороде

Прощание с погибшим в ходе СВО сержантом Александром Вдовиным состоялось вчера в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Волонтер НН» во «ВКонтакте».
Известно, что мужчина отправился на СВО в 2022 году, был ранен, но вернулся на службу. Погиб сержант при выполнении боевой задачи 16 января этого года.
«Саша Вдовин, позывной Медведь, в отряде с 2019 года — сколько с тобой дорог пройдено и в лесной чаще, и в переулках города… Любую задачу по поиску пропавшего человека можно было отдать Медведю с полной уверенностью, что она будет выполнена четко, без пропусков, максимально эффективно. Мы навсегда запомним тебя таким — отзывчивым к чужой беде, готовым помочь и поддержать — словом и делом», — подписали пост коллеги-волонтеры.
Редакция ИА «Время Н» приносит глубокие соболезнования родным и близким погибшего.