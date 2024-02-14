В Артёме контролируемо взорвали найденный в озере снаряд

В Артёме утилизировали старый авиационный снаряд. Сотрудники МЧС проведи взрыв прямо на месте обнаружения боеприпаса. Его нашли в озере Кролевецкое.
«Утилизация снаряда прошла в штатном режиме, без происшествий», — сообщили в администрации Артёма.
До прибытия специалистов, место происшествия тщательно охранялось, чтобы не допустить непредвиденной ситуации.
Напомним, что ранее в этом районе Артема находился полигон 12-й штурмовой авиадивизии. Скорее всего, обнаруженный авиа снаряд еще тогда попал в озеро.