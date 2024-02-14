В Пермском крае изымают минеральную воду, выпив которую, умер пенсионер

Корреспонденты «КП» прошлись по пермским продуктовым магазинам и нашли, что минеральная вода Джермук есть в продаже. Одна бутылка стоит в районе 80 рублей. Мы поинтересовались в Роспотребнадзоре, почему опасную минералку не убирают с прилавков, как это произошло с небезызвестным «Мистером Сидром», когда напитком массово начали травиться люди.