В Пермском крае изымают минеральную воду, выпив которую, умер пенсионер

В магазинах Перми и Пермского края изымают из продажи партию минеральной воды Джермук, в которой нашли уксус. Опасная минералка стала причиной смерти 65-летнего пенсионера из Владикавказа. Мужчина купил бутылку воды, сделал глоток и почувствовал себя плохо.
Из бутылки шел запах уксуса, поэтому родственники вызвали пенсионеру «скорую» и его госпитализировали. Но, получив ожог пищевода, мужчина скончался в больнице. После случившегося СК России начал проводить проверку.
Корреспонденты «КП» прошлись по пермским продуктовым магазинам и нашли, что минеральная вода Джермук есть в продаже. Одна бутылка стоит в районе 80 рублей. Мы поинтересовались в Роспотребнадзоре, почему опасную минералку не убирают с прилавков, как это произошло с небезызвестным «Мистером Сидром», когда напитком массово начали травиться люди.
Специалисты краевого Управления Роспотребюнадзора объяснили, что опасная минералка, которой отравился пенсионер, была произведена 28 декабря 2023 года. И бутылки именно с этой датой производства сейчас изымают из продажи.
— Роспотребнадзор приостанавливает реализацию отдельных партий минеральной воды «Джермук», расфасованных в стеклянную тару объемом 0,5 литра и ввезенных на территорию РФ в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года с датой производства 28.12.2023, — пояснили в пресс-службе ведомства. — С использованием новых возможностей системы маркировки товаров средствами идентификации в кратчайшие сроки удалось определить местонахождение продукции и блокировать возможность ее дальнейшей реализации в розницу.
Чтобы остановить продажу опасной минералки, в личные кабинеты компаний, на балансе которых числится данная продукция, были направлены дополнительные уведомления. Эти меры позволили в кратчайшие сроки снизить риск приобретения пермяками потенциально опасного товара.
ВАЖНО.
Роспотребнадзор призывает соблюдать правила при покупке товаров: не приобретать продукцию в несанкционированных местах торговли, проверять наличие кодов маркировки с помощью специализированного мобильного приложения. В случае обнаружения отклонений от требований, необходимо направлять жалобы через данное приложение.