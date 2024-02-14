В Братске осудили парня, который обманул сироту, продавая ему несуществующий автомобиль

Он понял, что люди, которые желают приобрести автомобиль, не проверяя его наличие, отправляют денежные средства в качестве предоплаты. Тогда он решил выставить объявление о продаже автомобиля, которого на самом деле у него в наличии не было, чтобы потенциальные покупатели переводили ему предоплату на счета карт, которые он будет им сообщать, тем самым обманывая их, — приводятся в приговоре суда показания подсудимого Егора А.