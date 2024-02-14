В Братске осудили парня, который обманул сироту, продавая ему несуществующий автомобиль

Егор А., несмотря на молодой возраст, уже был судим за грабеж и неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде. После очередного лишения прав он продал свои «Жигули», разместив объявление в одной из групп в соцсети «Вконтакте». Вместе с деньгами за машину парень получил опыт, который подсказал ему идею для заработка нечестным способом.
Он понял, что люди, которые желают приобрести автомобиль, не проверяя его наличие, отправляют денежные средства в качестве предоплаты. Тогда он решил выставить объявление о продаже автомобиля, которого на самом деле у него в наличии не было, чтобы потенциальные покупатели переводили ему предоплату на счета карт, которые он будет им сообщать, тем самым обманывая их, — приводятся в приговоре суда показания подсудимого Егора А.
Молодой человек создал ещё одну личную страницу в социальной сети «Вконтакте», но уже под вымышленным именем. В одной из групп, специализирующейся на продаже «боевой классики», парень выставил объявление о продаже автомобиля ВАЗ-2106, хотя никакой «шестёрки» у него не было. Указал цену в 55 тысяч рублей и стал ждать, когда потенциальная жертва клюнет на наживку.
Ждать пришлось недолго. Объявлением заинтересовался сирота, который как раз накопил нужную сумму со своей небольшой пенсии по потере кормильца и стипендии. Написав продавцу несуществующих «Жигулей», он получил ответ, что машина не продана. При этом Егор А., ведя переписку под вымышленным именем, согласился перегнать «шестёрку», сказав, что автомобиль находится в Иркутске. Но для этого необходимы деньги: 5 тысяч рублей. 2 тысячи — на заправку «Жигулей» и ещё 3 тысячи на бензин для машины сопровождения. Сирота согласился, переведя на карту продавца требуемую сумму.
Через некоторое время покупателю пришло новое сообщение. Продавец неожиданно сообщил, что машина нуждается в ремонте. На него требуется ещё 8 тысяч рублей. Сирота снова перевёл деньги и опять стал ждать, когда прибудет покупка. Но вместо заветных «Жигулей» покупатель вновь получил сообщение от продавца с просьбой перевести деньги. На этот раз Егор А. придумал целую историю и даже пригласил поучаствовать в ней своего приятеля.
[Подсудимый] рассказал, что выехал на данном автомобиле, но по пути следования он встретил своего друга, которому должен денег, и этот друг его не отпускает. Поэтому он попросил перевести ему на номер банковской карты еще 8000 рублей, чтобы он смог рассчитаться с другом и пригнать машину, — приводятся в приговоре суда показания потерпевшего. — Он [потерпевший] пошел в отделение банка, положил на свою карту наличные денежные средства в размере 8000 рублей, после чего перевел их на указанную продавцом карту.
Знакомый продавца сыграл роль приятеля, который не отпускает владельца «Жигулей» без уплаты долга. Его телефон Егор А. скинул покупателю. Тот перезвонил и удостоверился, что отправленные им 8 тысяч рублей пришли по назначению. Как выяснилось потом, банковская карта, на которую поступили деньги, принадлежала жене продавца несуществующего авто. Попутно продавец попросил сироту перевести ещё 2 тысячи рублей за телефон, который он у кого-то забрал по необходимости.
Таким образом, ещё до получения автомобиля покупатель фактически заплатил за него чуть меньше половины стоимости — 23 тысячи рублей. Но машины сирота так и не дождался.
Продавец написал ему о том, что через 30−40 минут он подъедет к нему на автомобиле, но машина так и не приехала. Продавец вышел на связь посредством социальной сети «Вконтакте» и написал, что никакой автомобиль он ему не привезет, что о деньгах он может забыть. При этом сказал, что обманул его, — приводятся в приговоре показания потерпевшего.
Через некоторое время на Егора А. уже лежало заявление в полиции, на него возбудили уголовное дело и задержали. Парня судили по статье «Мошенничество». Он не стал отрицать свою вину, во всём признался и раскаялся в содеянном. Суд приговорил братчанина к условному сроку в 1 год и 8 месяцев, а также постановил вернуть деньги потерпевшему. Обжаловать приговор никто не стал.