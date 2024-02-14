Введен режим ЧС: 60 жильцов 11-этажного самостроя расселили в отели после крупного пожара в Анапе

Мэрия Анапы ввела режим ЧС после страшного пожара, охватившего многоэтажный дом. Спасатели полностью потушили пожар лишь спустя 10 часов, в 3:57 ночи 14 февраля.
«Комплекс мер по восстановительным работам и оказанию помощи жильцам дома на ул. Объездной, 9 сегодня обсудили на экстренном заседании КЧС, которое провел мэр Анапы Василий Швец», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
Сейчас ведутся следственные мероприятия, на месте работает лаборатория, причины пожара выясняются. Решение о дальнейшей судьбе здания примут после заключения экспертов. К слову, многоквартирный дом был самостроем, а в эксплуатацию многоэтажка вводилась поквартирно в ходе судебных процессов.
60 человек, в числе которых 10 детей, находятся в пунктах временного размещения на базе отелей «Паллада», «Полярные зори» и «Альфа». По словам администрации, пострадавшие обеспечены всем необходимым. Всего для эвакуированных жителей организовали более 350 койко-мест, есть резерв для размещения всех нуждающихся.
«Я благодарен анапскому пожарному гарнизону и всем приданным силам за самое главное: спасенные жизни. Сейчас наша задача предпринять все необходимые меры, чтобы помочь людям как можно скорее вернуться к привычному образу жизни».
В Анапе ввели локальный режим ЧС. Оперативно создается межведомственная комиссия, в состав которой войдут сотрудники ГО и ЧС, ЖКХ, пожнадзора, Росреестра, соцзащиты и других ответственных служб. Специалисты обследуют помещения и оценят нанесенный ущерб.
«Также создан чат, в который включены все жильцы для доведения до них оперативной информации», — рассказали в мэрии.