Введен режим ЧС: 60 жильцов 11-этажного самостроя расселили в отели после крупного пожара в Анапе

60 человек, в числе которых 10 детей, находятся в пунктах временного размещения на базе отелей «Паллада», «Полярные зори» и «Альфа». По словам администрации, пострадавшие обеспечены всем необходимым. Всего для эвакуированных жителей организовали более 350 койко-мест, есть резерв для размещения всех нуждающихся.