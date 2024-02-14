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Свалку ядохимикатов в Чесменском районе перепрятали после вмешательства ОНФ

Свалка ядохимикатов в Чесменском районе исчезла, однако жители утверждают, что опасные отходы просто сгрузили в другом месте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ОНФ.

Огромный склад в 100 м от жилых домов в поселке Углицкий опустел. Горы канистр с ядовитыми веществами оперативно разобрали и вывезли с территории после вмешательства Народного фронта. Очевидцы сообщили, что это сделали те же, кто и «заложил» под их окнами ядовитую «бомбу».

«Отходы вывозили так же, как складировали — с нарушением всех экологических норм, без документов, специальных емкостей, гарантирующих безопасность. Судя по хаотичным действиям нарушителей, свалка переехала на новое место», — добавили общественники.

В ОНФ рассказали, что обратились в надзорные органы, чтобы привлечь виновных к уголовной ответственности.

экология