Обвиняемых в ДТП с юными хоккеистами на Урале оставили под арестом

Суд оставил под стражей обвиняемых в ДТП с юными хоккеистами на Среднем Урале. Напомним, 29 января в районе Верх-Нейвинска автобус с детской хоккейной командой, возвращавшейся с соревнований, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Ситроен».