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Двое волгоградцев вскрыли банкомат и украли 3,8 млн рублей

Грабители ночью вскрыли магазин, а затем банкомат.

В Волгограде двое грабителей обчистили банкомат, украв из него более 3,8 миллиона рублей. Происшествие произошло в Дзержинском районе. Побыли грабители миллионерами недолго. Их задержали полицейские.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в МВД Медиа, двое волгоградцев отжали пластиковую дверь и попали в тамбур магазина. Там они распылили краску на камеру видеонаблюдения и банкомат. После этого вскрыли его и взяли большую сумму денег.

Полицейские задержали подозреваемых, которыми оказались ранее судимые мужчины.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих ранее судимых мужчин. В ходе обысков по местам их проживания изъято более 800 тысяч рублей, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение, — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские завели на подозреваемых уголовное дело, их заключили под стражу.