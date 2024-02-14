Двое волгоградцев вскрыли банкомат и украли 3,8 млн рублей

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в МВД Медиа, двое волгоградцев отжали пластиковую дверь и попали в тамбур магазина. Там они распылили краску на камеру видеонаблюдения и банкомат. После этого вскрыли его и взяли большую сумму денег.