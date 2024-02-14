Штормовой ветер сорвал кусок крыши с ДК Горького в Новосибирске

Скорость ветра, по замерами синоптиков, достигает 25 м\с. Один из таких порывов уже сорвал кусок крыши с ДК им Горького. Сообщение об этом опубликовали горожане в паблике «Новосибирск с огоньком».
Инцидент произошел 14 февраля в 11.30. Очевидцы пишут, что оторванный пласт опасно колышется на ветру.
В самом учреждении культуры о происшествии пока ничего не знают.
Между тем шторм будет бушевать в областной столице еще два дня. О других возможных разрушениях в областной столице пока не сообщалось.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске 15 февраля сохранится метель и штормовой ветер.