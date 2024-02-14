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Штормовой ветер сорвал кусок крыши с ДК Горького в Новосибирске

Новосибирскую область накрыл очередной шторм.
Источник: Соцсети

Скорость ветра, по замерами синоптиков, достигает 25 м\с. Один из таких порывов уже сорвал кусок крыши с ДК им Горького. Сообщение об этом опубликовали горожане в паблике «Новосибирск с огоньком».

Инцидент произошел 14 февраля в 11.30. Очевидцы пишут, что оторванный пласт опасно колышется на ветру.

В самом учреждении культуры о происшествии пока ничего не знают.

Между тем шторм будет бушевать в областной столице еще два дня. О других возможных разрушениях в областной столице пока не сообщалось.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске 15 февраля сохранится метель и штормовой ветер.