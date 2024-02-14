Омичей предупредили о новых схемах мошенничества на основе цифрового портрета человека

О том, как это происходит рассказали в пресс-службе Отделения Омск Банка России.
При составлении цифрового портрета аферисты используют информацию, которую человек сам выкладывает в Интернет. Это могут быть сведения о родственниках, друзьях, о том, где человек работает, чем занимается на досуге и тому подобное.
Также, чтобы вынудить сообщить нужные сведения или перевести деньги, мошенники могут представится родственниками, знакомыми, коллегами. Зачастую их голоса подделывают с помощью специальных программ.
Поэтому важно с большой осторожностью подходить к размещению личной или финансовой информации в Интернете.
«Никогда не пересылайте там сведения из документов, не вводите на сомнительных сайтах свои данные. Не нужно совершать никаких денежных операций по просьбе звонящего, даже если голос кажется вам знакомым», — пояснила замуправляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.
Лучше всего самому перезвонить тому, кто вам позвонил.
Напомним, что глава Минсельхоза Омской области Николай Дрофа сообщил о появлении фейкового аккаунта в Telegram. Также «липовые» аккаунты в этом мессенджере появились у глав региональных Минобра и Минтруда.