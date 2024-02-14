Смертельное ДТП на трассе Омск — Муромцево: один человек погиб, пять пострадали

Сегодня, 14 февраля, в десятом часу утра в дежурную часть МВД по Муромцевскому району поступила информация о серьёзной аварии, произошедшей на 189 километре трассы Омск — Муромцево. На встречке столкнулись «Тойота», за рулём которого находился 38-летний мужчина, и пассажирская «Газель», управляемая 53-летним мужчиной.
В аварии погиб водитель иномарки. Кроме того, один пассажир из легковушки и четверо из «Газели», включая водителя, были срочно госпитализированы. Состояние пострадавших на данный момент оценивается медиками. Точные причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют правоохранители. Результаты проверки и законность принимаемых процессуальных решений находятся на контроле прокуратуры Муромцевского района Омской области.