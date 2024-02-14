По факту исчезновения в Дагестане ростовской студентки возбуждено уголовное дело

Позже телеграм-канал «Криминальная хроника Дагестана» уточнил, что, уходя, спортсменка попрощалась со своим братом, обняла его и попросила передать маме, что она очень ее любит. Ничего не взяв с собой из личных вещей, она накинула куртку и ушла к морю.