По факту исчезновения в Дагестане ростовской студентки возбуждено уголовное дело

Напомним, девушка приехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу и проиграла в них. Спортсменка тяжело переживала проигрыш и 10 февраля примерно в 16:30 вышла в неизвестном направлении из Дворца спорта им. Али Алиева.
Позже телеграм-канал «Криминальная хроника Дагестана» уточнил, что, уходя, спортсменка попрощалась со своим братом, обняла его и попросила передать маме, что она очень ее любит. Ничего не взяв с собой из личных вещей, она накинула куртку и ушла к морю.
К поискам девушки были привлечены сотрудники полиции, службы спасения, местные жители и представители добровольческой организации «Лиза Алерт».
Ранее мы писали, что к поискам пропавшей в Каспийске ростовской спортсменки Анны Цомартовой подключились водолазы.