Мать Бориса Немцова скончалась в Нижнем Новгороде

Мать Бориса Немцова Дина Немцова скончалась в Нижнем Новгороде 14 февраля. Об этом на своей странице в соцсети рассказала дочь политика Жанна Немцова.
По словам внучки, бабушка умерла в среду утром, не дожив до своего 96-летия две с половиной недели. Прощание с Диной Яковлевной состоится в пятницу, 16 февраля, в траурном зале на улице Яблоневой, 18. Похоронят ее на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде.
Дина Яковлевна Немцова (Эйдман) родилась 3 марта 1928 года. Она работала педиатром, являлась Заслуженным врачом России. В Нижнем Новгороде проживала в обычной девятиэтажке в Советском районе.
Российский политик, первый губернатор Нижегородской области Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве. Его застрелили поздним вечером на Большом Москворецком мосту. Борису Немцову было 55 лет.