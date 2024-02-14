Мать Бориса Немцова скончалась в Нижнем Новгороде

По словам внучки, бабушка умерла в среду утром, не дожив до своего 96-летия две с половиной недели. Прощание с Диной Яковлевной состоится в пятницу, 16 февраля, в траурном зале на улице Яблоневой, 18. Похоронят ее на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде.