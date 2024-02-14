Пенсионерку отправили в колонию на 10 лет за поджог военкомата в Петербурге

Пенсионерку на 10 лет лишили свободы за поджог военкомата на Английском проспекте в Петербурге. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Напомним, что все произошло 1 августа 2023 года. Задержали ее на следующий день и выдвинули обвинение в умышленном повреждении чужого имущества. Однако позже дело переквалифицировали и судили 66-летнюю женщину уже за теракт. Ее взяли под стражу сразу после вынесения приговора. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.