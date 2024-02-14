Пенсионерку отправили в колонию на 10 лет за поджог военкомата в Петербурге

Пенсионерку на 10 лет лишили свободы за поджог военкомата на Английском проспекте в Петербурге. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Напомним, что все произошло 1 августа 2023 года. Задержали ее на следующий день и выдвинули обвинение в умышленном повреждении чужого имущества. Однако позже дело переквалифицировали и судили 66-летнюю женщину уже за теракт. Ее взяли под стражу сразу после вынесения приговора. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
— Женщина с помощью бензина и моторного масла подожгла входную дверь военкомата, после чего сделала видеозвонок заказчикам с места событий и скрылась. Комиссариату был причинен ущерб на сумму более 91,9 тысячи рублей, — напомнили обстоятельства случившегося в пресс-службе.
Заказ на поджог пенсионерка получила через WhatsApp. Собеседники обещали заплатить за это 50 тысяч рублей. Кстати, вину женщина признала и в содеянном раскаялась. Также она возместила причиненный ущерб.