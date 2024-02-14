Петербуржец получил пожизненное за надругательство над детьми. Это первый подобный приговор в России

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор семейной паре, подвергавшей насилию своих и чужих детей. Он стал первым, когда пожизненный срок назначили фигуранту, ранее не привлекавшемуся за аналогичное и оставившему жертву в живых.
Как передаёт корреспондент «Фонтанки», 14 февраля пожизненный срок получил 56-летний логист Денис Рунов. На скамье подсудимых он оказался вместе с 54-летней супругой — сотрудницей библиотеки Екатериной Синкиной. Гособвинитель Денис Ожиндовский просил для неё 18 лет лишения свободы, для мужа — пожизненное. Оба, согласно материалам, ранее судимы не были.
Рунову вменяли под полтора десятка эпизодов по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, использовании детей в целях изготовления порноматериалов, обороте детской порнографии и изнасиловании. У Синкиной примерно тот же набор — без изнасилования и с меньшим количеством эпизодов. Суд назначил ей 17 лет в колонии общего режима.
Пара под стражей с сентября 2022 года. Летом того же года сотрудники уголовного розыска из базы Интерпола получили фото девочки и мальчика, и если снимки с первой, по предварительным данным, были вполне мирными, то мальчика фотографировали в том числе обнажённым. Детей и родителей идентифицировали сотрудники ГУУР МВД и «Детского» отдела уголовного розыска Петербурга.
Как выяснилось, насилию подвергались родная дочь пары и приёмный сын. В «коллекции» Рунова нашлись фотографии, на которых обнажённые родители взаимодействовали с детьми. По версии обвинения, девочка была изнасилована через несколько дней после рождения. Рунов на первых допросах признал и то, что делал снимки, делясь ими в Сети с заинтересованными контентом пользователями, и то, что регулярно на протяжении нескольких лет совершал с приёмным сыном половые акты. На момент задержания пары мальчику шёл 13-й год. В процессе расследования вскрылось, что жертв насилия больше двух. В материалах есть данные знакомых мальчика, которые приходили в гости.
До 2022 года в России максимальная ответственность за педофилию в виде пожизненного срока (при условии, что жертва не была убита) была предусмотрена только в случае повторного совершения преступления и в отношении детей младше 14 лет. В начале февраля 2022-го вступили в силу поправки в УК, согласно которым назначить пожизненное возможно в том числе за первое преступление против половой неприкосновенности ребёнка, если пострадали двое и более детей либо насилие было совершено с особой жестокостью и сопряжено с другими тяжкими преступлениями. В марте в законодательство добавили отягчающие обстоятельства.