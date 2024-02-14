Петербуржец получил пожизненное за надругательство над детьми. Это первый подобный приговор в России

Как выяснилось, насилию подвергались родная дочь пары и приёмный сын. В «коллекции» Рунова нашлись фотографии, на которых обнажённые родители взаимодействовали с детьми. По версии обвинения, девочка была изнасилована через несколько дней после рождения. Рунов на первых допросах признал и то, что делал снимки, делясь ими в Сети с заинтересованными контентом пользователями, и то, что регулярно на протяжении нескольких лет совершал с приёмным сыном половые акты. На момент задержания пары мальчику шёл 13-й год. В процессе расследования вскрылось, что жертв насилия больше двух. В материалах есть данные знакомых мальчика, которые приходили в гости.