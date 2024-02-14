В Красном Сулине из-за подтопления закрыли проезд под мостом

Еще в середине января таяние снега и затяжные дожди привели к тому к повышению уровня воды в реке. Она вышла из берегов, застелив собой большую территорию. Проезд возле Сулинского щебеночного завода решили перекрыть с двух сторон. В районной администрации предложили альтернативные пути объезда.