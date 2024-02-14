Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Красном Сулине из-за подтопления закрыли проезд под мостом

В городе Красном Сулине закрыли проезд под мостом на Щебзаводе.

Причиной этого стало подтопление участка дороги.

Еще в середине января таяние снега и затяжные дожди привели к тому к повышению уровня воды в реке. Она вышла из берегов, застелив собой большую территорию. Проезд возле Сулинского щебеночного завода решили перекрыть с двух сторон. В районной администрации предложили альтернативные пути объезда.

Водители, которые едут из Ростова, могут съехать с трассы М-4 «Дон» и продолжить движение по улицам Колхозной и Вокзальной. Это маршрут ведет в центр города.

Сколько будет закрыт проезд под мостом, пока не известно. Вероятно, его откроют, когда будет откачена вода.