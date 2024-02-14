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Пострадавших нет, на дороге рассыпан щебень: появились подробности ДТП с упавшим на окружной песковозом

Грузовик завалился на ограждение утром 14 февраля.

В результате ДТП с песковозом, завалившимся набок на окружной, никто не пострадал. Об этом «Клопс» сообщает источник в экстренных службах региона.

14 февраля в 09:20 грузовик перевернулся на Северном обходе, недалеко от заправки «Газпромнефть». В результате ДТП дорога оказалась засыпана щебнем, который перевозил автомобиль. Для уборки трассы на место аварии выехали дорожные рабочие. Как сообщает источник, в результате ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели МЧС.

О пострадавших не сообщается.