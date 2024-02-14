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Против гендиректора Татарского книжного издательства возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело против гендиректора Татарского книжного издательства Ильдара Сагдатшина.
Источник: Коммерсантъ

Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Следствие полагает, что он причастен к случаям использования страховых взносов организации за сотрудников «Таткниги». Всего в деле фигурируют четыре эпизода. Сначала против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», однако позже его переквалифицировали в злоупотребление.

должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Ему грозит до четырех лет колонии.

Уголовное дело уже дошло до суда. Его рассмотрит Ново-Савиновский райсуд Казани. Обвинение будет оглашено 19 февраля.

«Ъ-Казань».