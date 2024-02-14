Против гендиректора Татарского книжного издательства возбудили уголовное дело

Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает «Бизнес Online».



Следствие полагает, что он причастен к случаям использования страховых взносов организации за сотрудников «Таткниги». Всего в деле фигурируют четыре эпизода. Сначала против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», однако позже его переквалифицировали в злоупотребление.



должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Ему грозит до четырех лет колонии.



Уголовное дело уже дошло до суда. Его рассмотрит Ново-Савиновский райсуд Казани. Обвинение будет оглашено 19 февраля.



«Ъ-Казань».