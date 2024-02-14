Превышение содержания сажи в воздухе зафиксировали в Анапе после пожара

Исследования атмосферного воздуха провели сотрудники анапского филиала «Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Пробы брали по четырем показателям: сажа, диоксид азота, диоксид серы и угарный газ (CO).
«По результатам исследования зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по одному показателю: содержание сажи составило 5,6−6,1−17,3 при нормативе — не более 0,15 миллиграммов на кубический метр. Превышение по трем показателям не зарегистрировано», — отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора Кубани.
Специалисты надзорного ведомства в течение дня продолжат мониторить состояние воздуха в районе пожара.
Ранее сообщалось, что в Анапе произошел серьезный пожар в 11-этжном жилом доме. Серьезно поврежден мансардный этаж, а также несколько квартир. Выяснилось, что дом строился без документов, а мэрия города пыталась обязать застройщика и управляющую компанию привести здание к требованиям пожарной безопасности, но безрезультатно.
В Анапе после пожара ввели локальный режим ЧС, часть жильцов размещены в ПВР, решается вопрос о восстановлении дома.