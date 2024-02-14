Превышение содержания сажи в воздухе зафиксировали в Анапе после пожара

Ранее сообщалось, что в Анапе произошел серьезный пожар в 11-этжном жилом доме. Серьезно поврежден мансардный этаж, а также несколько квартир. Выяснилось, что дом строился без документов, а мэрия города пыталась обязать застройщика и управляющую компанию привести здание к требованиям пожарной безопасности, но безрезультатно.