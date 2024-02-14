Приговор по делу о резонансном убийстве в Ялте могут пересмотреть

Прокуратура Крыма обжаловала приговор по уголовному делу о резонансном убийстве в Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Как сообщалось ранее, трагедия произошла в ночь на 6 сентября. Трое знакомых выпили в ночном клубе, и между ними возник конфликт. Сообщники избили приятеля. Ялтинцы наносили удары руками и ногами. По словам очевидцев, это происходило возле «Автокафе». Мужчины положили пострадавшего в багажник автомобиля «Лэнд Крузер» и уехали в безлюдное место. Затем один из фигурантов нанес пострадавшему множественные удары ножом. Далее сообщники погрузили потерпевшего в багажник и отвезли в больницу, сообщив медперсоналу, что нашли пострадавшего у дороги. Спустя сутки пострадавший скончался в больнице.
Уголовное дело рассматривал Верховный суд Крыма. Обоих ялтинцев признали виновными. 39-летнего мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима. 40-летний подельник на 3,5 года отправится в колонию-поселение. Кроме того, осужденные должны будут выплатить матери убитого 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Прокуратура с таким приговором не согласилась. Поэтому гособвинитель внес апелляционное представление. Его рассмотрит Третий апелляционный суд общей юрисдикции.