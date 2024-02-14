Приговор по делу о резонансном убийстве в Ялте могут пересмотреть

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в ночь на 6 сентября. Трое знакомых выпили в ночном клубе, и между ними возник конфликт. Сообщники избили приятеля. Ялтинцы наносили удары руками и ногами. По словам очевидцев, это происходило возле «Автокафе». Мужчины положили пострадавшего в багажник автомобиля «Лэнд Крузер» и уехали в безлюдное место. Затем один из фигурантов нанес пострадавшему множественные удары ножом. Далее сообщники погрузили потерпевшего в багажник и отвезли в больницу, сообщив медперсоналу, что нашли пострадавшего у дороги. Спустя сутки пострадавший скончался в больнице.