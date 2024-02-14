В Казани автоинспекторы ищут водителя, который сбил школьника и скрылся с места аварии

Автоинспекторы столицы Татарстана ищут водителя, который сбил школьника и скрылся с места ДТП. Накануне в районе двух часов дня напротив дома № 18А на Трамвайной улице в Казани водитель неустановленного автомобиля сбил 7-летнего школьника. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.