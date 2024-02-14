В Казани автоинспекторы ищут водителя, который сбил школьника и скрылся с места аварии

Автоинспекторы столицы Татарстана ищут водителя, который сбил школьника и скрылся с места ДТП. Накануне в районе двух часов дня напротив дома № 18А на Трамвайной улице в Казани водитель неустановленного автомобиля сбил 7-летнего школьника. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.
Предварительно, водитель превысил скорость и сбил школьника, который шел по краю дороги в попутном направлении справа в отсутствие тротуара. После наезда водитель скрылся с места аварии. Ребенок получил травмы различной степени тяжести, после осмотра медиков отпущен домой.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев ДТП откликнуться по телефонам: 5−333−819, 5−333−848.
Ранее мы писали, что в Казани за 13 февраля было зафиксировано 301 дорожно-транспортное происшествие. Среди них 6 случаев с пострадавшими, включая одно столкновение и пять наездов на пешеходов.