Обломки летели с крыши: как всю ночь в Анапе тушили многоэтажку

Из здания эвакуировали 440 жильцов, из которых 112 — дети. В городе организовали три пункта временного размещения для погорельцев вместимостью 360 человек. Также пожарные спасли из дома домашних животных. Во время пожара с крыши здания вниз падали горящие обломки, видно на опубликованном видео.