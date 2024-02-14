Обломки летели с крыши: как всю ночь в Анапе тушили многоэтажку

Из здания эвакуировали 440 жильцов, из которых 112 — дети. В городе организовали три пункта временного размещения для погорельцев вместимостью 360 человек. Также пожарные спасли из дома домашних животных. Во время пожара с крыши здания вниз падали горящие обломки, видно на опубликованном видео.
Сам дом строился без проектной и разрешительной документации. Но здание ввели в эксплуатацию по решению Анапского городского суда, который в 2011 году признал за людьми право собственности на жилые помещения.