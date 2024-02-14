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Шторм с холодным ветром идет в Крым

В ближайшие два дня в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 60% 758 мм рт. ст. +5°
Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым. В ближайшие два дня в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15—16 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможности нарушения транспортного сообщения. Существует угроза жизни и здоровью людей из-за возможного падения деревьев, рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и обрывами линий электропередачи, подчеркнули в МЧС.

МЧС