Шторм с холодным ветром идет в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым. В ближайшие два дня в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможности нарушения транспортного сообщения. Существует угроза жизни и здоровью людей из-за возможного падения деревьев, рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и обрывами линий электропередачи, подчеркнули в МЧС.