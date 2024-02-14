Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ в районах Старомайорского и Мирного

Гордеев добавил, что авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы (ТОС) поразили опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Старомайорского. Кроме того, уничтожены четыре пункта временной дислокации противника, а также три пункта управления беспилотниками и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ).