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Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ в районах Старомайорского и Мирного

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российская группировка войск «Восток» пресекла четыре попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротации в районах Старомайорского и Мирного на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении. В течение суток пресечены четыре попытки противника провести ротации на передовых позициях в районах Старомайорского и Мирного», — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Гордеев добавил, что авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы (ТОС) поразили опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Старомайорского. Кроме того, уничтожены четыре пункта временной дислокации противника, а также три пункта управления беспилотниками и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ).