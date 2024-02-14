В станице Грушевской под Ростовом из-за подтопления введён режим ЧС

Развёрнут пункт временного размещения жителей. ПВР находится в станице Грушевской, в здании ДК на улице Советской, 251-а. Однако пока заявок не поступало. По информации администрации Аксайского района, в Грушевском сельском поселении произошёл подъём грунтовых вод. К этому привело обильное выпадение осадков. Реки Тузлов и Грушевка вышли из берегов.