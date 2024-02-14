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В станице Грушевской под Ростовом из-за подтопления введён режим ЧС

Развёрнут пункт временного размещения жителей.
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В станице Грушевской и хуторе Весёлом Ростовской области из-за подтопления введён режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Развёрнут пункт временного размещения жителей. ПВР находится в станице Грушевской, в здании ДК на улице Советской, 251-а. Однако пока заявок не поступало. По информации администрации Аксайского района, в Грушевском сельском поселении произошёл подъём грунтовых вод. К этому привело обильное выпадение осадков. Реки Тузлов и Грушевка вышли из берегов.

Вода просочилась в подвалы жилых домов. Затопленными оказались 31 двор и 25 огородов, а также детская и спортивная площадки. Больше всего пострадали жители улиц Заречной и Зелёной.

«Производится откачивание воды с территории приусадебных участков и подвальных помещений с помощью мотопомп. Проводятся работы по откачке воды в цокольном этаже Грушевской средней школы», — прокомментировали в правительстве региона.

Специалисты обследовали русла рек Тузлов и Грушевка, заторов искусственного характера нет. В пресс-службе напомнили, что по вопросам подтопления жители могут звонить в Единую диспетчерскую службу Аксайского района по телефонам 112 и +7 (86350) 3−56−47.

МЧС