В смертельной аварии у Муромцево пострадал замминистра труда Омской области

В страшной аварии на трассе Омск — Муромцево, которая произошла 14 февраля, пострадал заместитель министра труда Омской области Сергей Добрых. Напомним, утром на 189-м километре на встречке столкнулись «Тойота» и пассажирская «Газель».
Замминистра находился на пассажирском сиденье иномарки. Сергей Добрых направлялся на совещание в посёлок Седельниково. В аварии водитель легковушки скончался на месте. Замминистра доставили в больницу.
Отметим, что помощь медиков понадобилась ещё четверым участникам аварии — водителю «Газели» и пассажирам. В Минздраве порталу Om1.ru сообщили, что пострадавшие находятся под наблюдением медиков, получают необходимую помощь.