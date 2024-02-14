Из-за пожара в уфимской иконной мастерской едва не погибли 12 человек

Сегодня утром, 14 февраля, в Уфе произошел пожар рядом в иконной мастерской. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Инцидент произошел на первом этаже нежилого здания рядом с Крестовоздвиженским храмом по улице Лесопильная. Из строения самостоятельно эвакуировались 12 человек. Прибывшим пожарным удалось оперативно локализовать горение. К тушению было привлечено 36 человек и 12 единиц техники.
— Информации о погибших и травмированных не поступало, — заявили в МЧС.
Причина произошедшего устанавливается, на месте ЧП работают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС.