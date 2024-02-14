В Екатеринбурге девушка выпала с 20 этажа

В Екатеринбурге у дома на улице Токарей нашли девушку. По предварительной информации, она выпала с 20 этажа. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник.
Инцидент произошел 14 февраля. Девушку нашли днем. Сообщается, что она осталась жива после падения. На место ЧП приехали сотрудники скорой помощи и полиция.
— Она находилась на переходной лоджии, — рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«КП-Екатеринбург» обратилась за информацией в полицию города и Следственный комитет Свердловской области. Однако в ведомствах комментировать случившееся отказались.
Ранее в Нижнем Тагиле нашли тело женщины рядом с насосной станцией. Труп обнаружил сотрудник станции перед работой. На данный момент полиция города устанавливает личность погибшей, проводится проверка.