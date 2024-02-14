Мошенники создали фейковый аккаунт главы нижегородского Минграда

Министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова заявила о том, что мошенники создали ее фейковый аккаунт в телеграм-канале.
«Друзья, у мошенников опять обострение, — написала она в настоящем аккаунте в ВК. — Считаю своим долгом предупредить, чтобы вы не реагировали на сообщения в ТГ, якобы от меня с просьбами связаться с работником службы безопасности или другими странными вопросами».
Она также попросила поделиться действенными способами защиты.
Ранее мошенники создали фейковый аккаунт директора НГИАМЗа Юрия Филиппова.