Мошенники создали фейковый аккаунт главы нижегородского Минграда

«Друзья, у мошенников опять обострение, — написала она в настоящем аккаунте в ВК. — Считаю своим долгом предупредить, чтобы вы не реагировали на сообщения в ТГ, якобы от меня с просьбами связаться с работником службы безопасности или другими странными вопросами».