В Уфе спасли запертого в автомобиле трехлетнего ребенка

Женщина рассказала, что посадила своего ребенка в салон и пошла чистить автомобиль от снега. В этот момент сработала сигнализация и двери заблокировались.
Прибывшие спасатели открыли автомобиль и передали ребенка матери.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Женщина рассказала, что посадила своего ребенка в салон и пошла чистить автомобиль от снега. В этот момент сработала сигнализация и двери заблокировались.
Прибывшие спасатели открыли автомобиль и передали ребенка матери.