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В Уфе спасли запертого в автомобиле трехлетнего ребенка

В Уфе сегодня помогли трехлетнему ребенку, который оказался заперт в автомобиле. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Женщина рассказала, что посадила своего ребенка в салон и пошла чистить автомобиль от снега. В этот момент сработала сигнализация и двери заблокировались.

Прибывшие спасатели открыли автомобиль и передали ребенка матери.