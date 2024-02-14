Под Волгоградом сын до смерти избил пожилую мать

В Городищенском районе расследуют уголовное дело в отношении 56-летнего жителя, жестоко убившего 87-летнюю мать. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, преступление произошло 26 января в одной из квартир в доме № 58 на улице Центральной в Новом Рогачике. В тот день фигурант пришел к пожилой женщине и устроил конфликт. Разозлившийся волгоградец стал бить родственницу кулаками по телу и голове. Потерпевшая умерла в больнице спустя несколько дней.